Governo do Acre publica nota pública sobre suspensão das aulas na rede pública estadual

Nota pública sobre suspensão das aulas na rede pública estadual

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e do Comitê de Crise, informa que, devido ao agravamento dos índices de concentração de partículas no ar, com retorno à classificação de qualidade atmosférica péssima, foi decidido, após deliberação emergencial, que as aulas presenciais em toda a rede estadual de ensino serão suspensas a partir da tarde desta sexta-feira, 20.

Além disso, as escolas que teriam o sábado, 21, como dia letivo, também deverão suspender as aulas. A suspensão das atividades permanece até nova deliberação. O governo continuará realizando o monitoramento contínuo dos parâmetros de qualidade do ar, e novas orientações serão emitidas, conforme a evolução dos índices.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura

