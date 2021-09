Governo de Rondônia confirma sete casos da variante Delta no Estado

O secretário estadual da Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, confirmou na manhã desta segunda-feira (6), através das suas redes sociais, sete casos da variante delta da Covid-19 no estado.

Os casos foram confirmados em seis municípios do estado, mas os dados dos pacientes infectados não foram divulgados pela Secretária de Estado da Saúde (Sesau).

“Infelizmente a notícia que não queríamos dar acaba de se confirmar. Sete casos positivos da variante delta no estado de Rondônia, em seis municípios diferentes”, disse Fernando Máximo, em vídeo divulgado nas redes sociais.

BARREIRAS SANITÁRIAS

Após a confirmação de seis casos da variante no Amazonas, o secretário estadual de Saúde, através das redes sociais, informou que barreiras sanitárias seriam implantadas em Rondônia para tentar evitar a entrada da variante Delta do coronavírus. A medida foi anunciada no dia 19 de agosto.

Em Porto Velho, a ação foi suspensa no aeroporto e durou cerca de meia hora. Em Vilhena, o governo de Rondônia também instalou barreiras sanitárias, a ação realizou mais de 290 testes e não houve registro de nenhum caso positivo.

Fonte: portal364