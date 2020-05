Os convocados tem até o dia 22 deste mês para entrega dos documentos

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (13), a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado regido pelo Edital SGA/SESACRE de 2019.

A lista está disponível no Diário Oficial do Acre. Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 22 de maio de 2020, das 8h às 13h a um dos endereços do quadro abaixo:

Rio Branco: Rua Benjamin Constant, nº 830 – Centro, Coordenação de Lotação da Sec. Estado de Saúde.

Brasiléia: Av. Rolando Moreira, n° 930 – Centro, Hospital das Clínicas Raimundo Chaar.

Tarauacá: Rua Dr. Sansão Gomes, n° 640 – Centro. Hospital Dr. Sansão Gomes. Manoel Urbano, Rua Quintino Bocaiúva s/n – Centro, Hospital João Câncio Fernandes.

