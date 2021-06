Governo anuncia pagamento de R$ 17 milhões pelo VDP e outros benefícios para servidores da Educação

Em entrevista coletiva virtual na tarde desta quarta-feira, 2, o governador Gladson Cameli anunciou o pagamento de R$ 17 milhões pelo Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento dos Trabalhadores em Educação (VDP) já para o dia 3 de junho.

O anúncio foi o primeiro de uma série de medidas adotadas pelo governo do Estado para toda a categoria, que também inclui o pagamento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2021 de grande parte das escolas que já entregaram os planos de ação, num investimento de R$ 3 milhões, além do pagamento do PDDE 2020 para 95 escolas remanescentes.

A secretária de Educação do Estado, Socorro Neri, anunciou uma série de novas medidas que tem o intuito de melhorar o trabalho dos profissionais da Educação e garantir a valorização desses servidores.

Entre as novidades, a imunização dos profissionais da Educação já em curso; o fornecimento de internet e notebooks, como ferramentas de trabalho para os professores e equipes gestoras em efetivo exercício; a disponibilização de uma plataforma para criação do ambiente online que conecte professores e alunos da rede estadual; a adequação das escolas com fornecimento de máscaras, álcool em gel e termômetro digital; o anúncio de reformas nas estruturas físicas de escolas; a regularidade dos pagamentos dos terceirizados; o retorno do Adicional do Ensino Especial; e a concessão de “dedicação exclusiva” ou “complementação de carga horária”, para distribuição mais justa das atividades docentes.

O governo do Estado ainda anunciou que também nos próximos meses pretende fazer a convocação de novos professores temporários e efetivos para vagas em aberto; a complementação da jornada dos servidores de apoio; e firmou o compromisso de, a partir de 2022, encaminhar à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o Projeto de Lei para pagamento do Auxílio Alimentação dos profissionais, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).