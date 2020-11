O governador Gladson Cameli e a primeira dama Ana Paula Cameli lançaram segunda-feira, 23, a campanha de Natal do Governo do Acre. O tema campanha é “Faça uma criança sorrir neste Natal”.

“Vamos arrecadar brinquedos, kits escolares, roupas e calçados para ajudar as crianças mais necessitadas”, explicou o governador. De acordo com Cameli, os interessados poderão fazer as doações até o dia 18 de dezembro em todas as secretarias estaduais.

Para o governador, “Natal é luz, renascimento e tempo de reforçar o amor ao próximo. Conto com vocês para nos ajudar a levar um Natal mais feliz para as nossas crianças”.

A primeira dama Ana Paula Cameli estará à frente dessa iniciativa de Natal Solidário.

Comentários