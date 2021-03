O governador Gladson Cameli se reúne nesta terça-feira (16), no Palácio Rio Branco, com os titulares do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas para alinhamento e até intensificação de medidas para conter o avanço dos casos de contágios e mortes decorrentes da pandemia do coronavírus no Acre.

De acordo com informações repassadas pelo próprio chefe do executivo estadual, a reunião tem dois objetivos: primeiro, dividir as responsabilidades com os prefeitos dos 22 municípios, ou seja, cada um deverá Implantar suas medidas restritivas para evitar aumento de casos e colapso na saúde.

O segundo objetivo da reunião é buscar junto aos órgãos de controle do Estado, garantias pata que os gestores não venham ser responsabilizados por decisões mais drásticas, em caso de toque de recolher ou até mesmo lockdown mais severo, que porventura, venha ser feito nos municípios.

Comentários