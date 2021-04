O ex-deputado estadual Moisés Diniz, que foi exonerado do cargo de Secretário Adjunto da Educação (SEE) e assume a nova Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos.

Com Jornais da Capital

O governador Gladson Cameli continua fazendo alterações em cargos importantes no governo, as mudanças saíram na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 14.

O presidente da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), Argemiro Pereira dos Santos, foi exonerado do cargo e nomeado diretor na Casa Civil. Vai atuar a partir de agora na articulação política do governo.

Como já havia antecipado a reportagem, o presidente da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), Argemiro Pereira dos Santos, foi exonerado do cargo e nomeado diretor na Casa Civil. Vai atuar a partir de agora na articulação política do governo e vai ajudar o ex-deputado estadual Moisés Diniz, que foi exonerado do cargo de Secretário Adjunto da Educação (SEE) e assume a nova Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos.

Já para a presidência da Fundhacre, Gladson nomeado o psicólogo João Paulo Silva e Silva, que esteva na coordenação da Policlínica do Tucumã e assume o maior complexo de hospitais do Acre, que conta com o Hospital das Clínicas, Hospital do Idoso e Hospital do Câncer.

Cameli continua nesta quarta a fazer mudanças na Secretaria de Produção e Agronegócio. Além de uma exoneração e uma nomeação, o governo remanejou dois cargos comissionados da Secretaria de Saúde para a SEPA.

