Primeiro governador a aceitar o desafio do presidente Jair Bolsonaro sobre a redução dos impostos dos combustíveis, Gladson Cameli participa nesta terça-feira (11) do Fórum de Governadores, em Brasília.

Cameli e governadores de todo o país se reúnem no primeiro encontro deste ano dos chefes do Executivo estadual. A lista de assuntos a serem tratados é extensa. Além do preço dos combustíveis, a segurança pública, a renovação do Fundeb, o Fundo de Participação dos Estados, o Plano Mais Brasil, a securitização das dívidas e a distribuição dos royalties de petróleo são temas da pauta do fórum.

Na área de segurança, Gladson apresentará as principais prioridades para que o governo federal possa agir no Acre. Entre os pedidos está o fortalecimento da atuação das forças nacionais na fronteira.