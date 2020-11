A pesquisa Ibope divulgou neste sábado, 21, a avaliação da gestão da prefeita Socorro Neri, do governador Gladson Cameli e do presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de 4% e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE sob o número AC06347/2020. O Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 18 a 20 de novembro.

De acordo com os números, os que acham a administração de Socorro Neri ótima/boa somam 31%. O percentual dos que acreditam ser regular a administração de Socorro Neri permaneceu em 41%. Ruim ou péssimo ficou em 26%. Não souberam avaliar ficou em 2%.

A administração de Gladson Cameli também foi avaliada: 40% do eleitorado entrevistado acredita que o governo de Cameli é ótimo/bom. Outros 40% dizem ser regular. Ruim 17%. Não souberam opinam 4%.

Os que consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro ótimo/bom são 39%. Os que acham ruim ou péssimo 35%. Regular 25%. Não responderam 1%.

