O novo Hospital de Clinicas Raimundo Chaar, que foi entregue sem ser totalmente concluído, principalmente por ser uma estrutura que deveria atender com folga toda a regional do Alto Acre, onde inclui os municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, pode-se dizer que está entrando em uma nova fase.

Um dos debates que foi levantando antes mesmo de ser entregue na gestão passada, seria o fato de sua grande estrutura que teria até um heliporto, não possuir uma Unidade de Tratamento Intensiva – UTI, onde receberia casos complexos sem precisar ser transferidos para a Capital.

Passados meses da nova gestão, sua estrutura física foi terminada e aos poucos vem sendo recebendo melhorias com investimentos em equipamentos e mão de obra. Recentemente, Alysson Bestene anunciou a instalação de um aparelho de tomografia, onde vai ajudar, e muito, a vida de muitas pessoas que precisam desse aparelho.

Atualmente, quem precisa de um tratamento mais delicado, como traumas, cirurgias e outros, tem que ser transferido para a Capital e as vezes, gera lotação, espera e até despesas acima dos esperados para os familiares.

Em conversa com o secretário, foi indagado sobre a necessidade da UTI e possibilidade de sua instalação. Alysson comentou que já existe um estudo em andamento do espaço necessário dentro do hospital e que depende do resultado que está sendo aguardado.

Já em conversa com o governador, não hesitou em falar que o hospital de Brasiléia vai ter sua unidade de UTI. Gladson Cameli confirmou que vai dar a ordem de trabalho tão logo a equipe tenha concluído os estudos para a instalação do setor.

“O Hospital Raimundo Chaar vai ter sua Unidade de Tratamento Intensivo. Estou aguardando esse resultado para que possa dar a ordem de instalação e o povo do Alto Acre precisa ter um olhar com mais carinho. Vamos fazer o possível para realizar esse sonho, que vai ajudar tanto os profissionais, quanto as pessoas que não irão ser transferidas para a Capital”, disse Gladson Cameli.

