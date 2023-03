Gladson Cameli participa da apresentação de nova frota da Trans Acreana no Palácio

A empresa de transporte Trans Acreana fez na manhã desta quarta-feira, dia 1 de março, a entrega de mais quatro novos veículos que serão inseridos em sua frota.

Fernando Lourenzo, proprietário da empresa, esteve pessoalmente em Rio Branco para fazer a entrega de quatro novos veículos semileito que estarão ligando quase todas as regionais do Estado via terrestre.

Estes novos veículos que tem a capacidade de levar 42 passageiros com conforto, ar-condicionado, sistema de streaming interno, onde o passageiro pode escolher para assistir filmes via wi-fi no celular durante a viagem.

A novidade também está na rota que irá fazer a ligação do Brasil ao Peru, levando passageiros até a cidade de Lima e Cusco, em ônibus leito duplodeck.

Essa nova frota estará disponível para as regiões do Alto Acre e Juruá, transitando pelas BR’s 317 e 364. Segundo Fernando, “é uma promessa que fizemos ao governador Gladson Cameli em 2019 de renovação da frota constantemente. Já estamos com 22 novos carros desde então levando conforto e qualidade no serviço, além da geração de emprego e renda ao estado do Acre”, destacou o empresário.

O evento de entrega aconteceu em frente ao Palácio do Acre, onde contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, representantes da Agência Reguladora do Estado do Acre -Ageacre, deputados estaduais e convidados.

Gladson destacou que, acredita em empresa que mesmo diante das diversidades de estradas ruins, vem investindo adquirindo equipamentos de qualidade. “É um investimento grande e queremos empresa deste porte, que quer crescer e trazer benefícios para a população do nosso Estado”, destacou o governador.

Os novos carros, quatro ônibus, modelo G7 com capacidade para 42 passageiros, vão reforçar a linha Rio Branco/Cruzeiro do Sul e até Assis Brasil, na fronteira com o Peru.

Cada unidade custou R$ 900 mil, somando um investimento total de quase R$ 4 milhões.

