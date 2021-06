GIRO localiza jovem que matou ‘Tiririquinha’ e identificou motorista de aplicativo que levou dupla para praticar crime

Foi localizado na zona rural do município de Epitaciolândia, o principal acusado de ter assassinado Luan Silva Santos no último dia 16, mais conhecido por ‘Tiririquinha’, com pelo menos cinco tiros de pistola. O segundo envolvido já foi localizado e vem colaborando para a elucidação do crime.

Segundo foi apurado, a morte de Luan aconteceu após a dupla beber e consumir drogas, teriam decidido que deveriam assassinar alguém. Depois de contratar um motorista de aplicativo, foram até a casa e cometeram o crime.

Após o crime, foram para uma casa de um dos envolvidos em Brasiléia e após algumas horas, se deslocaram outra no Bairro Ramal Nazaré, onde entregaram a arma e celebraram a prática do crime com cerveja e entorpecentes.

Durante os dias após o crime, os envolvidos foram identificados e localizados, sendo detidos pelos policiais militares do Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas, o GIRO, que realizaram buscas após obterem informações de suas localizações.

Foi informado que a Justiça teria liberado mandado de prisão preventiva do segundo envolvido, que ficará a disposição para a elucidação completa do assassinato de Luan. A primeira hipótese levantada para a motivação, seria a disputa entre grupos criminosos rivais pela fronteira.

