Gestão e união: São Paulo Brasileense alcança inédita classificação para semifinal da elite do futsal Brasileense

O futsal brasileense sem dúvidas é um dos melhores e mais conhecidos do Estado, e a cada ano vem melhorando. Resultado de investimento e empenho das equipes que disputam o campeonato municipal que acontece todo ano, atraindo centenas de pessoas para o ginásio poliesportivo do município.

Após 1 ano e meio com as atividades esportivas suspensas devido a Covid-19, com o avanço da vacinação no município de Brasileia, o campeonato pôde ser iniciado em meados de julho e agora está na sua fase final. O que desperta e chama atenção de todos é a elite da competição composta pelos times da 1ª divisão que, por sua vez, tem o maior investimento da competição.

Atualmente composta por 7 times, entre eles times tradicionais e já consagrados na elite, a 1ª divisão tem também times que subiram recentemente e mesmo sem tradição na categoria, está na briga pelo título. Exemplo disso é a Associação Esportiva São Paulo Brasileense – AESPB, mais conhecida como São Paulo Brasileense.

O time

Fundado em 2004, equipe pouco conhecida, participou várias vezes do campeonato pela 2ª divisão, chegando às semifinais, e em 2018 conseguiu chegar à final do campeonato na 2ª divisão sendo vice-campeã na ocasião e conseguiu o acesso à elite do futsal brasileense.

Na sua primeira participação na 1ª divisão, não obteve grande campanha, mas mesmo assim participou e já mostrou a sua metodologia. Em 2021, a equipe que se tornou uma associação esportiva que propõe a inovação, o profissionalismo e a valorização dos atletas, trouxe uma equipe jovem e experiente para a disputa do campeonato mais disputado do Acre.

Marketing

A diretoria ciente da necessidade de um alto investimento financeiro para poder proporcionar pelo menos o básico aos atletas e fazer boa participação na competição, apostou no marketing profissional para atrair patrocinadores e simpatizantes para fortalecer a equipe na competição.

Contando com uma empresa especializada em marketing digital (Digital Focus) para cuidar das suas páginas oficiais, gerar conteúdo original e transmitir os jogos ao vivo pela fanpage, conseguiu atrair apoiadores e divulgar a equipe ainda não tão conhecida.

A Competição

Durante a competição o time não se limitou e mostrou-se organizado. Realizou treinos físicos, táticos e amistosos com times fronteiriços.

Com organização, profissionalismo e empenho dos atletas a equipe fez grande campanha na sua segunda participação na elite do futsal brasileense. Em seis partidas a equipe conseguiu 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, somando 11 pontos e 17 gols de saldo, sendo o melhor ataque da competição e conseguindo a classificação inédita para a semifinal do campeonato Brasileense de Futsal 2021.

O presidente da AESPB, Valcenir Castro, destaca a inédita campanha da equipe, “Deus me abençoou com as melhores pessoas possíveis ao meu lado, com humildade e trabalho duro conseguimos nosso objetivo”, disse Castro.

Sonho segue vivo

O sonho de levantar a taça da primeira divisão de Brasileia segue vivo, e o projeto da equipe vai além da competição. Segundo o presidente, o time pretende abrir escolinhas de base com os moldes do time principal, agregando valor e formando craques brasileenses.

Além do incentivo ao esporte, a associação pretende inovar e proporcionar aos brasileenses amantes de futsal um projeto onde o profissionalismo não fique apenas no financeiro, mas sim, na união, no compromisso e respeito com o atleta, torcida e competição.

Acompanhe a equipe nas redes sociais;

Facebook.com/saopaulo.bras

instagram.com/saopaulo.bras