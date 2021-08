Parceria entre Depasa e Prefeitura garante abastecimento de água em dois bairros de Brasiléia

A parceria firmada nesta segunda-feira, dia 23, garantirá ampliação da rede de abastecimento de água em Brasiléia. Os bairros contemplados serão o Nazaré e José Rabelo, localizados na parte alta da cidade.

A Prefeita Fernanda Hassem esteve reunida, com a Diretora Presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA), Waleska Lima Bezerra em seu gabinete, juntamente com o secretário de Obras, Francisco Lima e demais assessores.

Após várias agendas entre Prefeitura e Governo, Fernanda Hassem anuncia a chegada da instalação da rede de água para os moradores dos bairros. Será um investimento de R$ 870 mil reais do Governo do Acre, com contrapartida de R$ 200 mil reais de recursos próprios do município, para que a população dos dois bairros tenha água encanada a partir da próxima semana, começando pelo bairro Nazaré.

