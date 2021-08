Regional do Alto Acre recebe ‘rabecão’ depois de dois anos em reforma

a Secretaria de Segurança do Acre liberou nesta semana para a regional do Alto Acre, o veículo de resgate do Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Assessoria, o veículo passou por uma total reforma até ser liberado.

Em tempo, a regional vinha operando sem o veículo adaptado para o resgate de corpos de vítimas fatais, o que passou a ser feito por veículo das polícias militar e civil, além do Corpo de Bombeiros.

A ausência do veículo vinha causando reclamações por parte da sociedade civil. O Secretário de Segurança do Acre, Coronel Paulo Cezar já havia comentado que essa demanda estaria com os dias contatos, sendo enfim, foi solucionada por parte do Estado nesta semana.

O problema relacionado à falta de um médico legista plantonista durante a noite e finais de semana, já outro problema que está sendo analisado. Em casos de tragédias ocorridas nos municípios em horários vespertinos ou noturnos, os corpos estão tendo de esperar o dia seguinte para serem liberados após necropsia.