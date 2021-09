Gefron apreende quase 50kg de drogas na BR 317 rumo a Capital do Acre

Um trabalho realizado por uma guarnição do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, sob o comando do delegado Rêmulo Diniz, abordaram um taxi lotação por volta das 04h40 da madrugada desta sábado, dia 11, rumo à Capital do Acre, somente com um passageiro. Fato esse que chamou atenção dos agentes.

Durante o procedimento padrão, ao serem avisados que iriam realizar uma vistoria no veículo, o passageiro identificado pela iniciais J. B. A., de 23 anos, morador do Bairro Três Botequins em Brasiléia, além de demonstrar nervosismo demasiado, tentou correr pela estrada e entrar no mato, mas foi alcançado e detido.

O motivo da fuga desesperada do homem, foi descoberto quando os policiais encontraram três malas e descobriram o que havia dentro. Cerca de 44 tijolos contendo cloridrato de cocaína, além de quase quilos de maconha.

Preso em flagrante, o mesmo foi conduzido para a delegacia de Epitaciolândia, ficando a disposição do delegado plantonista. Uma mulher que seria namorada do acusado também foi levada para a delegacia para ser ouvida, já que o homem apontou a mulher que teria guardado a droga e contratou o taxi para fazer a viagem apenas com um passageiro.

Segundo foi levantado, esse trabalho foi possível graças ao esforço conjunto entre as forças de Segurança do Acre, que vem atuando em todo o estado, principalmente nas regiões de fronteira onde acontece a maioria dos crimes relacionados ao tráfico de drogas.

O acusado e a namorada seriam ouvidos pelo delegado plantonista e depois seriam disponibilizados ao judiciário para os procedimentos em relação ao caso.

Veja entrevista.