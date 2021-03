Trabalho conjunto entre as Policias Civi e Militar no municipio de Acrelândia, distante 110 km da capital, encontraram um no dia 26 de janeiro de 2021 um corpo carbonizado em uma propriedade na linha 05 do ramal da linha 07.

De imediato a Equipe de Investigações da Polícia Cívil iniciou as investigações e em menos de 24 horas conseguiu identificar a vítima ISAÍAS ALVES DE OLIVEIRA e o autor PATRÍCIO DE FRANÇA .

O autor se evadiu do Distrito da culpa, mas a autoridade policial representou pela prisão do autor e o Tribunal de Justiça atendeu o pleito.

A Equipe de Investigações da Polícia Cívil de Acrelandia até a presente data trabalhou em conjunto com as polícia Militar do Estado de Rondônia com troca de informações visando capturar o investigado.

Na tarde de ontem, 04/03/21 uma Equipe da Polícia Militar localizou e cercou o suspeito em Vilhena -RO, de imediato entrou em contato com os investigadores de Acrelandia que confirmou a existência de um Mandado em desfavor de Patrício.

No momento da prisão, Patrício estava de posse de uma motocicleta pertencente a vitima.

A autoridade policial em Acrelândia confirmou as informações do suspeito o que manteve a objetividade da ação policial no intuito de indiciar o investigado pelo crime de homicídio, tentativa de ocultação de cadáver e profanação.

