Não teve boletim oficial. Já passava das 14 horas deste sábado, 6, quando o governador Gladson Cameli [SEM PARTIDO], através de uma live, anunciou que está curado da Covid-19. Ele foi diagnosticado com Covid-19 na segunda-feira, 01, com provável infecção sendo contraída entre os dias 28 de março e primeiro de fevereiro.

Na live, Gladson disse que ao receber a notícia que tinha testado positivo para o vírus ficou abalado. “Estou zerado. Graças a Deus. Não desejo a ninguém uma situação dessa. Comentava com amigos próximos, que o psicológico da gente quando é informado que deu positivo é horrível a sensação”, afirmou.

Em outro trecho, Cameli ressaltou a importância de uma conscientização maior acerca do vírus e mais uma vez os cuidados com a higiene no uso da máscara para evitar a proliferação do vírus.

“Eu queria que as pessoas refletissem um pouco sobre as suas concepções. A minha prioridade é vida! Salvar vidas. Eu disse que não ia ficar politizando e nem vou porque tenho responsabilidade com 1 milhão de acreanos. Eu agradeço a Deus por estar fazendo essa live com vocês. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Achar culpado é muito fácil, mas vamos fazer uma corrente e cada um fazer a sua parte. Juntos somos mais fortes. Vamos dizer tchau querido para esse vírus. Não queiram passar o que eu passei. Se cuidem e cuidem dos outros”, afirmou.

A transmissão da noticia via facebook foi feita de dentro do carro de uso particular do governador enquanto ele circulava por Rio Branco. Toda a live durou 4 minutos e 5 segundos.

