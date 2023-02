Foliões enfrentam chuva e frio para brincar a 1ª noite do carnaval 2023 em Brasiléia

Paulo Celio, para oaltoacre.com

A equipe do Humaitá entrou em campo no final da tarde deste sábado (18), onde enfrentou a locomotiva do Trem do Amapá, partida válida pela primeira fase da Copa Verde.

Durante toda a primeira etapa o ‘Tourão’ de Porto Acre, deu a impressão que estava disposto a buscar o resultado ainda no primeiro tempo, onde dominou totalmente a locomotiva que não conseguia chegar no gol, defendido pelo valente goleiro Babau.

Já do outro lado, o goleiro Redson também fechava o gol do Trem, evitando assim que o placar fosse bastante elevado. O Humaitá insistiu nos ataques tanto pelos dois lados do campo e aos 21 do primeiro tempo, Filipinho fez a jogada pela direita e cruzou para área, fazendo com que bola sobrasse para o Rafagol, que dominou e mandou no canto direito do amapaense que nada pode fazer, marcando 1×0 no Tourão do Humaitá.

Com o gol o trem foi para o tudo ou nada e por pouco não chegou ao empate em duas investidas na trave direita a segunda na trave esquerda, com esse resultado foi encerrado o primeiro tempo.

No segundo tempo quando se esperava um Humaitá mais veloz, se viu o Trem disposto a reverter a situação e correu em busca do empate. Logo aos cinco minutos numa jogada na área, o jogador Cassiano cometeu penalty em cima de Caíca, restando o árbitro amazonense, Ivan Silva Guimarães Júnior, marcar a penalidade a favor da equipe amapaense. Neto que tinha acabado de entrar, foi o encarregado para a cobrança, mas, bateu mal para a boa defesa do goleiro Babau.

Após o lance o técnico, Álvaro Migueis começou a mexer na equipe, com isso, o Humaitá começou a ser mais agressivo com a entrada de Aldair que chegou a ter duas chances de marcar, mas, parou nas defesas do goleiro Redson.

Aos 40 minutos, Álvaro promoveu a entrada de Luiz Henrique, deixando o ataque avassalador e já nos acréscimos, o treinador do Trem mandou todo mundo para a área do Humaitá durante uma cobrança de uma falta.

Na cobrança, a zaga do Tourão afastou o perigo sobre Luiz Henrique que atuou no contra ataque pelo meio e deu dois passes ficando cara acara com o goleiro Redson, tocando por baixo marcando o segundo gol do jogo, classificando de vez o Humaitá que vai enfrentar o Clube do Remo em Belém do Pará.

Mas, antes o Humaitá terá um grande compromisso pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (23), contra o Curitiba no Estádio Florestão.

