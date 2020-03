O Flamengo conseguiu uma virada sobre a Portuguesa nos últimos minutos hoje (14), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Já o Palmeiras empatou sem gols com a Inter de Limeira fora de casa, em duelo válido pelo Paulistão.

Os gols do Flamengo foram marcados por Marcão (contra) e Arrascaeta. A Portuguesa abriu o placar com Michael Douglas. O Palmeiras, por sua vez, tropeçou mesmo atuando com um a mais durante boa parte do segundo tempo.

Flamengo 2 x 1 Portuguesa

Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras



Comentários