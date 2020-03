Por G1 RO O governo de Rondônia anunciou que as aulas da rede pública no estado ficarão suspensas inicialmente por 15 dias, a partir de terça-feira (17) podendo ser suspensas por mais 15. A medida faz parte do plano de contingenciamento contra o coronavírus. O estado ainda não tem nenhum caso confirmado para Covid-19.

O decreto da suspensão das aulas deve ser publicado pelo governo até a terça-feira (17). Segundo o secretário de Educação, Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu, a determinação para suspensão das aulas vale para faculdades, creches e escolas privadas. _______________ “O decreto será de 30 dias, mas nos 15 dias iniciais nós vamos estudar a situação do estado. Se tiver melhorado a questão de Covid-19 em 15 dias, nós retornamos com as aulas. Se não, ficará parado com 30 dias”, diz Suammy.

_______________

Rondônia tem 24 casos suspeitos de coronavírus, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. No fim de semana, o governador Marcos Rocha se reuniu com a equipe do governo para elaborar um decreto com direcionamentos protetivos.