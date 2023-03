Fisioculturista acreano participa do Arnold Sports nos Estados Unidos

A gestão do governador Gladson Cameli segue fazendo história. Pela primeira vez, o governo do Estado concluiu o curso de formação de 292 novos agentes do Instituto Socieducativo do Acre (ISE-AC). Uma cerimônia realizada na noite de quinta-feira, 2, na Catedral Batista do Bosque, em Rio Branco, marcou a formatura da turma.

Os futuros profissionais foram capacitados durante dois meses com as disciplinas teóricas e práticas que o cargo requer. Em 15 anos de existência do ISE, esse concurso é inédito para a contratação de servidores do quadro efetivo.

O governador Gladson Cameli classificou a formatura como uma conquista marcante. O chefe de Estado falou ainda que ações como essa são fundamentais para o desenvolvimento do Acre.

“Desejo sucesso e conto com cada um de vocês para fazer a diferença no ISE. Temos procurado fortalecer as instituições do Estado e aqui está mais uma prova do nosso comprometimento. Com a união de todos, vamos trabalhar muito para que o Acre possa crescer ainda mais”, afirmou.

A vice-governadora Mailza Assis destacou o trabalho desempenhado pela instituição. “O ISE presta um serviço de extrema relevância para a nossa sociedade. Como forma de reconhecimento, o governo do Estado fez esse importante investimento em prol do sistema socioeducativo”, declarou.

De acordo com o presidente do ISE-AC, Mário César Freitas, os agentes atuarão na capital e interior. “Temos oito unidades de internação no estado e um núcleo de semiliberdade em Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Cruzeiro do Sul e Brasileia. Este profissionais serão distribuídos conforme a necessidade do sistema”, explicou.

O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão; o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Glauber Feitoza; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos; o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel; os deputados estaduais Arlenilson Cunha, Gene Diniz e Pedro Longo; a promotora do Ministério Publico do Acre, Vanessa Muniz; a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Acre, Andrea Brito; e a representante do Conselho Tutelar de Rio Branco, Lucinaira de Carvalho; entre outras autoridades, também prestigiaram a solenidade.

De menor infrator a agente socioeducativo

A história de Francisco Gilvan Nascimento da Silva é digna de reconhecimento pelo exemplo de vida. Quando tinha apenas 15 anos de idade, envolveu-se em um ato infracional e, na época, cumpriu medida socioeducativa na Unidade Aquiri, localizada na capital acreana.

Durante os três meses de internação, Francisco decidiu deixar o passado para trás e traçou um novo futuro. Começava ali o sonho de se tornar um agente socioeducativo. O desejo contou com total apoio e incentivo dos próprios profissionais que cuidaram dele enquanto esteve privado de liberdade.

“Lá dentro, tive a oportunidade de passar por várias experiências e pude participar de cursos e oficinais. Certo dia, minha mãe foi me visitar e percebi que ela estava muito triste por me ver naquela situação. Olhei para ela e disse que não me identificava com aquela vida de fazer coisas erradas e viver preso. Prometi que só voltaria para lá na condição de agente socioeducativo”, lembra.

Uma década após fazer a promessa para a mãe, surgiu a oportunidade que Francisco tanto aguardava. Em 2021, o governo do Acre anunciou a realização do concurso público do ISE. Para alcançar o objetivo, o jovem de 30 anos deixou o emprego e dedicou-se exclusivamente aos estudos. Foram meses intensos de preparação e várias noites em claro. Tanto esforço e dedicação valeram muito a pena.

“Eu sempre tive o foco que eu iria realizar esse sonho e consegui. Graças a Deus, estou tendo a oportunidade de dar esse orgulho para minha mãe e ser exemplo para outros adolescentes lá do meu bairro. Quando estiver trabalhando, também vou incentivar outros menores infratores para que saiam dessa vida”, afirmou.

Francisca do Nascimento testemunhou, da plateia, o filho honrar sua palavra e estava orgulhosa, dizendo-se agradecida a Deus pela resposta dada às suas orações: “Ele teve muita determinação em querer mudar e conseguiu. Estou muito feliz pela obra que o Pai fez na vida dele”.

O que disseram

“Parabenizamos o governo do Estado por este momento. O Instituto Socioeducativo do Acre é referência nacional pelo excelente trabalho que realiza com os menores infratores.”

Andrea Brito, juíza-auxiliar da presidência do TJAC

“O sistema socioeducativo anda muito junto com a educação regular e é somente com investimento no ensino que vamos alcançar as mudanças que queremos.”

Vanessa Muniz, promotora do MPAC

“É muito bom fazer um concurso público e ser convocado. Parabenizo o governador Gladson Cameli pelo compromisso com estes profissionais.”

Gene Diniz, deputado estadual

“São 292 novos agentes que irão trabalhar nesta importante instituição do sistema de Segurança Pública. Desejo sucesso a todos nesta grande missão que terão pela frente.”

Arlenilson Cunha, deputado estadual

“Tenho certeza de que aqui estão pessoas vitoriosas, capacitadas e extremamente dedicadas em fazer o melhor pelo Instituto Socioeducativo do Acre.”

Pedro Longo, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa em exercício

