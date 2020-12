Busca por “o que é planejamento financeiro” crescer 200% segundo o Google Trends

Agência Brasil

De acordo com o Google Trends, a busca pelo termo “o que é planejamento financeiro” aumentou em 200% em 2020.

Isso explica um ano que trouxe instabilidade econômica para muitos brasileiros e que evidenciou a necessidade de um planejamento, algo crucial para evitar perrengues com as finanças e até fazer o dinheiro sobrar.

Larissa Brioso, educadora financeira da Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, explica que, se planejar financeiramente significa, além de tentar prever alguns gastos futuros, possuir meios necessários para lidar com determinadas adversidades financeiras. “Ao pé da letra, podemos dizer que, um planejamento financeiro está muito mais relacionado com prevenção do que com previsão”.

Definir as metas de gastos e controlá-las minuciosamente pode ser, muitas vezes, uma tarefa complexa. Porém a tecnologia pode ser uma aliada neste desafio. “No aplicativo da Mobills, por exemplo, é possível criar um planejamento financeiro mensal, onde o usuário consegue acompanhar periodicamente a sua evolução e analisar onde pode reduzir gastos e economizar”, completa Larissa.

Para criar um planejamento financeiro no app Mobills, Larissa lista o passo a passo abaixo:

• Na Dashboard (tela inicial), toque em Planejamento, e em seguida, escolha a opção definir um novo planejamento.

É importante lembrar que, caso já tenha definido um planejamento no mês anterior, você pode copiá-lo e utilizar os mesmos dados no mês atual.

• Feito isso, faça a inclusão de toda a sua receita mensal.

• Na próxima tela, escolha qual será a sua meta, ou seja, qual valor você pretende gastar durante o mês.

Nessa opção, é possível utilizar a barra de porcentagem abaixo do valor, e escolher o percentual ou valor monetário que deseja orçamentar.

• Na tela a seguir, serão exibidas as suas categorias, e então, será possível escolher para qual delas você gostaria de definir os orçamentos.

• Agora, é hora de estabelecer quanto você pretende gastar em cada categoria.

Se a soma dos valores definidos para cada categoria for menor que o orçamento total, será criado um novo planejamento chamado “Categoria restante”, para cada despesa que você cadastrar que não seja das categorias escolhidas. Por outro lado, se a soma dos valores colocados como planejados forem superiores ao orçamento total, ao concluir os passos, será apresentado o orçamento total e o que foi excedido.

• Por último, você deve escolher em qual porcentagem você prefere receber alertas sobre os gastos.

Larissa finaliza dizendo que apesar do planejamento ser super importante para o controle das finanças, o diferencial é a dedicação da pessoa em segui-lo e manter todos os ganhos e gastos registrados, seja em um aplicativo de gestão de finanças, em um caderno ou planilha.

