A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na terça-feira, 23, um veículo carregado com 11,4 mil maços de cigarros.

A apreensão ocorreu no município de Capixaba, no interior do Acre. A carga é avaliada em aproximadamente R$ 55 mil.

O veículo tipo passeio vinha da região de fronteira e foi abordado pelos policias. Mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e após breve perseguição, abandonou o carro dentro de um ramal. Ele tentou fugir a pé, mas alcançado e preso.

O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Rio Branco para procedimentos cabíveis, juntamente com o veículo e a mercadoria apreendida.