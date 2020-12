O quadro de Matheus se agravou progressivamente e ele teve de ser intubado em 16 de dezembro, e acabou sendo vítima da doença aos 57 anos, na noite de terça-feira (22).

Luana Franzão da CNN

O cantor Edilson da Silva Rodrigues, conhecido como Matheus, morreu em decorrência da Covid-19 em hospital em Presidente Prudente.

Ele construiu a carreira na música sertaneja, na dupla Lucas & Matheus, que fez sucesso com canções como “Porque Homem Não Chora” e “Paciência”.

A dupla é muito conhecida em Portugal, onde possui uma base de fãs grande. O artista havia acabado de retornar do país europeu quando começou a sentir os primeiros sintomas do novo coronavírus, e posteriomente foi internado em um hospital no interior paulista. O quadro de Matheus se agravou progressivamente e ele teve de ser intubado em 16 de dezembro, e acabou sendo vítima da doença aos 57 anos, na noite de terça-feira (22).

Lucas & Matheus completaram 25 anos de carreira e venderam mais de 7 milhões de cópias, principalmente na Europa.

As redes sociais da dupla repercutiram e lamentaram o falecimento. “É com uma dor profunda que informo a partida de Matheus. Que Deus o receba e o ampare nesta hora”, diz publicação na página dos músicos no Facebook.

A Covid-19 já fez 188.259 de vítimas fatais no Brasil e causou 7.318.821 de infecções confirmadas no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Comentários