Um dos filhos do ex-diretor do Depasa, Tião Fonseca, identificado como Luiz Fonseca e o advogado Marco Aurélio Bucar, agrediram o repórter do jornal ac24horas.com, Davi Sahid, enquanto o profissional fazia imagens da chegada do engenheiro na Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes contra a Ordem Tributária e Financeira (Decor), no bairro Bosque, na manhã desta quinta-feira, 6.

O repórter acompanhava o ex-diretor preso na Operação Toque de Caixa na última segunda-feira, 3, desde quando Fonseca foi fazer exames mais cedo na Santa Casa de Misericórdia. Logo em seguida, Tião seguiu escoltado para a sede da Decor para prestar depoimento.

O filho e o advogado da família tentaram obstruir o trabalho do profissional o agredindo com palavras de baixo calão, empurrões e ameaças, conforme pode ser verificado no vídeo captado pelo jornalista. O Jornalista foi encaminhado até a Delegacia de Flagrantes onde registrou Boletim de Ocorrência contra Luiz e Marco Aurélio.

