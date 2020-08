Operação Metastasis contra membros das organizações criminosas atuantes dentro e fora dos presídios estaduais em crimes graves como homicídio, roubo, tráfico de drogas entre outros.

Com rondoniagora

Investigados são suspeitos de crimes como homicídio, roubo e tráfico de drogas. Quase 70 mandados foram expedidos pela Justiça entre prisão e busca e apreensão.

A Polícia Civil de Rondônia, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), contando com o apoio de outras policiais, deflagrou a operação Metastasis, para dar cumprimento de 30 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão.

A operação é resultado de meses de investigação policial, visando a responsabilização criminal de lideranças e membros das organizações criminosas atuantes dentro e fora dos presídios estaduais em crimes graves como homicídio, roubo, tráfico de drogas entre outros.

Segundo a Polícia, as investigações era prioridade, em razão do quadro grave de guerra entre as facções e citou como exemplo o assassinato do jovem Rubem Ariel da Silva Souza, decapitado em 23 de junho no residencial Morar Melhor.

As investigações avançaram e a Polícia explica que utilizou modernas técnicas, capazes de interceptar o conteúdo das ordens que partiam de dentro das unidades prisionais, por meio de comunicações telefônicas ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp e até por meio de bilhetes manuscritos.

De acordo com a Polícia Civil antes da operação foi possível impedir um ataque criminoso a moradores do Orgulho do Madeira, “tendo esta ação policial resultado na prisão em flagrante de criminosos e na apreensão de armas de grosso calibre. Também foi possível a prisão de lideranças que estavam se acoitando dentro da própria unidade de habitação citada. Já no dia 25 de junho do corrente ano, uma nova e significativa apreensão foi registrada, mais uma vez envolvendo farto armamento que seria usado em empreitadas criminosas”.

Investigadores da Draco, juntamente com servidores da Secretaria de Justiça conseguiram impedir o ingresso de aproximadamente 50 aparelhos celulares e drogas, além de serras, que estavam prontos para serem enviados para dentro dos presídios.

O nome da operação



A palavra “Metastasis”, em grego, tem como significado a expressão “mudança de lugar”. Para esta operação, usa-se sua referência ao termo “metástase”, ou seja, a formação de uma lesão tumoral a partir de outra.

Comentários