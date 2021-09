Fernanda Hassem e Deputada Vanda Milani anunciam construção de escola modelo

A Prefeitura de Brasiléia, realizou nesta quinta-feira,16, atividade na Agrovila do quilômetro 26, para anunciar a construção da Escola modelo Conci Alves de Melo.

A construção do novo prédio será viabilizada através de Emenda parlamentar da Deputada Federal Vanda Milani (SD), onde contará com estrutura física ampla para atender a demanda da comunidade escolar e equipe gestora.

A solenidade de lançamento aconteceu com a presença da prefeita Fernanda Hassem, deputada federal, Vanda Milani, secretário estadual de meio ambiente, Israel Milani, presidente da Câmara de Brasiléia, Arlete Amaral e vereadores Elenilson Cruz, Rogério Pontes, Leonir Castro, Marinete Mesquita, Jurandir Queiróz, secretários e equipe municipal, gestor da escola Conci Alves de Melo, Francimar Bezerra, presidente do STR, Francisca Bezerra, coordenadora do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) no Alto Acre, Hígia Thaise Melo, presidente da Coopergrãos, Jaira Silva, representante da Agro Vila km 26, Carlos Alberto Fernandes, conhecido como ‘Domdom’, pais, alunos, gestores das escolas e equipe municipal.

A prefeita Fernanda Hassem, agradeceu a deputada Vanda Milani pelos recursos destinados à Brasiléia, onde já ultrapassou12 milhões.

“Em nome da população de Brasiléia e da nossa equipe, quero agradecer a deputada federal Vanda Milani, que tem esse olhar para a nossa cidade, desde que assumiu o mandato, ela tem atendido prontamente os nossos projetos”, afirmou a prefeita.

A deputada Federal Vanda Milani (SD) se colocou à disposição para continuar ajudando Brasiléia.

“Nós temos destinado importantes recursos para o município de Brasiléia, onde serão investidos na melhoria de vida da população, construção de praças, quadras esportivas, escolas, aquisição de diversos maquinários e na área de saúde. O povo de Brasiléia pode ter certeza, que eu tenho olhado para cá com muito carinho, e dizer podem contar sempre com essa deputada”, disse.

O gestor da escola Conci Alves de Melo, Francimar Bezerra, comemorou o sonho de construir uma nova escola para atender os estudantes com mais qualidade.

“Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a prefeita Fernanda Hassem, pela sua disposição e compromisso com a nossa escola. Quero também agradecer a Deputada Federal Vanda Milani, por colocar essa emenda para construção da escola Conci, será um ambiente com salas adequadas para atender os nossos estudantes”, ressaltou.