O feriado nacional do Dia de Tiradentes será nesta quarta-feira, 21, conforme divulgado no início do ano, pelo calendário de feriados e pontos facultativos de 2021 para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual, por meio do decreto nº 7.613. O feriado não causará prejuízo à prestação dos serviços considerados essenciais.

O governo estabelece, além do decreto do calendário de 2021, que sejam observadas as regras do Decreto Nº 8.594, que determinou a ampliação do horário do toque de restrição aos fins de semana e feriados, das 19 às 5h. Apenas supermercados e similares podem abrir nesses dias, de 7 às 18 horas. As demais atividades comerciais seguem proibidas de funcionar.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre, os bancos estarão fechados durante o feriado, retornando com o atendimento normal na quinta-feira, dia 22. A entidade informa que a população pode utilizar como alternativa os canais alternativos de autoatendimento como caixas eletrônicos e internet banking para realizar as operações bancárias.

