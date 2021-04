O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou a reabertura total do comércio no segundo maior município do Acre. A medida segundo ele, ocorre após uma conversa com o governador Gladson Cameli que autorizou a ação que entra em vigor no próximo sábado (24).

“Graças a Deus e a união de esforços entre prefeitura, governo, poder judiciário e a nossa população, nós reduzimos muito o número de novos casos da Covid-19 em nosso município.