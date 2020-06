No Acre, a campanha que amplia os canais de denúncia foi aderida pelo Conselho Regional (CRF) e o Sindicato de Farmácias do estado.

No último dia 2, houve uma reunião virtual com representantes da Coordenadoria Estadual das Mulheres, do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), CRF, empresários e outros parceiros e foram traçadas estratégias para ajudar as vítimas do estado.