O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou no domingo (7) em entrevista coletiva em Porto Velho não estar preocupado com as mudanças na forma como o Ministério da Saúde divulga os números da pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, “é uma questão de somar”.

Desde sexta-feira (5), o ministério mudou a forma de divulgação dos indicadores da doença no país, deixando de apresentar alguns dados consolidados. O total de casos e de mortes deixou de ser informado, com apresentação apenas dos dados das últimas 24 horas. Na noite de domingo, o governo divulgou dois balanços de mortes e casos por Covid-19 com números diferentes e não explicou o motivo da divergência.

Durante entrevista coletiva no domingo, o vice do presidente Jair Bolsonaro afirmou que a decisão pela mudança no formato de divulgação dos boletins da Covid-19 não passa por ele, mas acredita que os órgãos de controle devem apontar caso ocorra alguma irregularidade na divulgação dos boletins. _______________ “Em relação ao dados do Ministério da Saúde, a única coisa que eu vi, essas decisões não passam por mim, foi que os dados tão sendo transmitidos mais pra tarde, dentro de uma questão de buscar os dados mais corretos e não está havendo somatória. Eles estão divulgando o número de casos confirmados e aquele dado que nenhum de nós gosta que é de óbitos. É uma questão de somar os dados”, disse.

_______________ O boletim diário do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus divulgado na última sexta-feira trazia apenas o número de recuperados, novos casos e mortes registrados nas últimas 24 horas. Antes, o quadro apresentava também os números totais, registrados desde o início da pandemia.

“Eu não tenho preocupação com isso [a forma como os dados são divulgados] porque os organismos de controle, nós temos o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, Ministério Público, e se houver alguma irregularidade no governo aí ela será apontada”, declarou Mourão, que esteve em Porto Velho para se reunir com integrantes da operação Verde Brasil 2, contra crimes ambientais na Amazônia.

Outra alteração na divulgação de dado pelo Ministério da Saúde é o horário. O boletim passou a ser divulgado pelo ministério por volta das 22h. Inicialmente, essa divulgação ocorria às 17h, depois passou para 19h.