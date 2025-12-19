Fafs indefere recursos do Brasileia e do Fluminense da Bahia e confirma finais

O departamento jurídico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) indeferiu os recursos do Brasileira e do Fluminense da Bahia nesta sexta, 19, e confirmou o primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual da Série A.

Recurso do Brasileia

Por causa dos problemas ocorridos com a torcida na semifinal entre Brasileira e Fluminense na sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, a Fafs aplicou uma punição com a perda de três mandos de quadra e desta maneira a equipe da Fronteira não poderá fazer o segundo jogo das finais.

O recurso do Brasileia tinha o objetivo de reverter essa punição, mas a Fafs indeferiu o pedido e manteve a punição.

Recurso do Fluminense da Bahia

A diretoria do Fluminense da Bahia impetrou um recurso pedindo a eliminação do Brasileia por causa do comportamento da torcida no segundo jogo da semifinal. Contudo, o departamento jurídico da Fafs indeferiu o recurso e manteve o resultado conquistado na quadra.

1º jogo das finais

Quirari e Brasileia disputam neste sábado, 20, a partir das 19 horas, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, o primeiro jogo das finais do Estadual.

2ª partida da decisão

O segundo jogo da decisão do Estadual da Série A será no sábado, 27. A diretoria do Brasileia vai definir onde a partida vai ser disputada. As opções são: Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri.Foto

