FADE promove Seletiva do Campeonato Brasileiro com equipes de 7 municípios

Humaitá e Rio Branco empataram por 1 a 1 neste sábado, 7, no Tonicão, em um duelo válido pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Aldair marcou o gol do Tourão e Thiago Dunha empatou para o Rio Branco. Bem disputada Humaitá e Rio Branco realizaram um jogo bem disputado desde o início. O Tourão dominou o primeiro tempo …

O post Humaitá empata com Rio Branco e garante vantagem na semifinal apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

