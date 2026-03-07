Cotidiano
FADE promove Seletiva do Campeonato Brasileiro com equipes de 7 municípios
A Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) promove neste fim de semana no ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, uma Seletiva para definir os representantes do Acre no Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub-18. Times de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó e Rio Branco entraram em quadra neste sábado, 7, para o início das disputas. “Recebemos inscrições de três regiões do Estado …
Cotidiano
Humaitá empata com Rio Branco e garante vantagem na semifinal
Humaitá e Rio Branco empataram por 1 a 1 neste sábado, 7, no Tonicão, em um duelo válido pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Aldair marcou o gol do Tourão e Thiago Dunha empatou para o Rio Branco. Bem disputada Humaitá e Rio Branco realizaram um jogo bem disputado desde o início. O Tourão dominou o primeiro tempo …
Cotidiano
Prefeitura de Assis Brasil fortalece alimentação escolar com cardápio saudável e influência da culinária da tríplice fronteira
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue investindo na qualidade da alimentação escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino. Durante a gestão do prefeito Jerry, a merenda escolar tem recebido atenção especial, garantindo refeições saudáveis, nutritivas e adequadas ao desenvolvimento dos estudantes.
Localizado na região de tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, o município também valoriza a diversidade cultural presente na região. Esse cuidado pode ser percebido no cardápio escolar, que inclui pratos inspirados na culinária peruana, como o tradicional lomo saltado e o arroz chaufa, além de outras refeições equilibradas e preparadas com alimentos selecionados.
Todo o cardápio é elaborado e acompanhado pelo nutricionista Carlos Felipe, que está sempre atento à qualidade dos alimentos, ao valor nutricional das refeições e ao equilíbrio alimentar necessário para o crescimento e aprendizado das crianças.
A secretária municipal de Educação Vanderléia Teixeira destaca que a alimentação escolar é uma prioridade da gestão, pois contribui diretamente para o bem-estar e o rendimento dos alunos em sala de aula.
“A merenda escolar tem um papel fundamental no dia a dia dos estudantes. Nosso objetivo é garantir uma alimentação saudável, de qualidade e que também valorize a cultura da nossa região”, destacou.
O cardápio da alimentação escolar já foi publicado no site oficial da Prefeitura, garantindo transparência e permitindo que pais e responsáveis acompanhem as refeições servidas nas escolas da rede municipal.
