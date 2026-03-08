Acre perde para Tocantins e está fora da disputa de medalha no Brasileiro Sub-16

A Seleção Acreana perdeu para seleção de Tocantins por 2 sets a 1, com parciais de 21×25, 25×20 e 9×15 no tie break em Saquarema, no Rio de Janeiro, na segunda partida deste sábado, 7, pelo Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16 e não tem mais chances de disputar medalhas. Fecha 1ª fase As meninas acreanas enfrentam a seleção do Pará neste domingo, 8, a …

