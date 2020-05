Por Raimundo Accioly

No dia 08 de maio, o Portal Tarauacá publicou com exclusividade a pichação na quadra de grama sintética da cidade de Jordão, no interior do Acre e isolada por via terrestre, das iniciais da facção Bonde dos 13. Frases dando conta da instalação da organização criminosa na pacata cidade e com desafios a facção rival Comando Vermelho (CV) ficaram grafadas no banco do local de lazer dos munícipes.

A reposta do grupo criminoso demorou menos de 10 dias, pois noite de sábado (16) para domingo não foi nada animadora. A queima de fogo nos quatro cantos da cidade deixou a comunidade em alerta. O barulho acordou quem já estava repousando.

Criminosos aproveitaram que a cidade vive em estado de isolamento social devido a pandemia da Covid-19 e praticaram ilicitudes sem que fossem vistos por populares.

Além da queima de cerca de trezentos fogos, segundo informou fontes policiais ao jornalismo do site, muros foram pichados. Um dos locais foi o aeroporto do município.

