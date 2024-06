FAC define resultado da 2ª etapa do Campeonato Estadual

Após um empate por 2 a 2, no tempo normal, o time do Calafate derrotou a Assermurb por 4 a 3, nas penalidades, nesse sábado, 22, no ginásio Álvaro Dantas, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino de Futsal, competição promovida pela secretaria Adjunta de Esportes.

Atlético em 3º

Sem entrar em quadra, o Atlético ficou com a 3ª colocação no torneio. O Vila City não veio para a partida.

Os destaques

Virginia, do Calafate, recebeu o prêmio de melhor goleira do Estadual e a artilheira foi a ala Kailani, do Atlético, com 10 gols.

Recorde de equipes

O Campeonato Estadual foi disputado por 20 times em um número expressivo.

“Conseguimos promover uma competição de excelente nível. O trabalho foi realizado dentro do planejamento e vamos seguir com os eventos na temporada”, disse Marcelo Fontenele, um dos componentes da organização.

