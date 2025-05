Com hat-trick de Yuri Alberto, Corinthians bate Inter pelo Brasileirão

Na noite deste sábado (3), Corinthians e Internacional protagonizaram um grande duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, o Timão contou com noite inspirada de Yuri Alberto, que anotou um hat-trick na vitória alvinegra por 4 a 2.

O primeiro tempo foi praticamente dominado pelo Corinthians. O time de Dorival Júnior esteve mais presente no campo de ataque e abriu o placar aos 25 minutos, com um belo gol de Yuri Alberto após assistência de Memphis Depay.

Quando a partida parecia ir para o intervalo com vitória parcial do Timão, o Inter apareceu para jogo e conseguiu uma virada relâmpago. Aos 38. após falha generalizada da defesa do Corinthians, Braian Aguirre apareceu no segundo pau, sozinho, para empatar o jogo. Três minutos mais tarde, o Colorado empatou com Wesley, depois de grande jogada coletiva e (mais uma) assistência de Alan Patrick.

No começo da segunda etapa, o Corinthians chegou a empatar rapidamente com Yuri Alberto, mas o lance foi anulado após recomendação do VAR por conta de uma falta de Matheuzinho no começo da jogada. Aos 16 minutos, Bruno Henrique fez falta em Raniele, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Corinthians pressionou e logo conseguiu empatar o duelo. Após Matheus Bidu escorar cruzamento para o meio da área, Yuri Alberto completou de cabeça para fazer o segundo do Timão. Aos 35 minutos, o Timão chegou a virada com Memphis Depay, mas, mais uma vez, o VAR encontrou falta na origem da jogada e o lance foi anulado.

Aos 45 minutos da segunda etapa, Matheus Bidu foi solado por Oscar Romero na área. Após mais uma recomendação do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto bateu forte e fez seu terceiro gol na partida contra seu ex-clube.

Já nos acréscimos, aos 57 minutos, Igor Coronado ainda fez o quarto do Timão. O camisa 77 saiu cara a cara com Anthoni e deu uma cavadinha para fechar o placar.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar no meio de semana, em compromissos internacionais.

Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o América de Cali, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na terça-feira (6).

O Inter descansa um pouco mais e só volta a entrar em campo na quinta (8). Na Colômbia, o Colorado encara o Atlético Nacional, pela Libertadores.

