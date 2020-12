Dr. Zezé, como era conhecido José Alberto de Souza Lima, morreu na manhã desta terça-feira (29) no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Profissional foi um dos pioneiros na medicina no Vale do Juruá. Governador divulgou nota lamentando a morte.

Por Aline Nascimento

O médico e ex-secretário de Saúde do Acre, José Alberto de Souza Lima, mais conhecido como Dr. Zezé, de 75 anos, morreu na manhã desta terça-feira (29) na UTI do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Segundo a família, a causa da morte descrita no atestado de óbito foi um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI).

Dr. Zezé atuou por mais de 45 anos como médico pediatra nas unidades de saúde de Cruzeiro do Sul, foi secretário de saúde da cidade e também do Estado na década de 80. Além disso, foi um dos pioneiros da medicina no Vale do Juruá. Muito conhecido e querido na região, Dr. Zezé estava há mais de um ano longe dos pacientes após sofrer o primeiro AVC em 2019. Desde então, ficou acamado em casa. Ao saber da morte do médico, o governador Gladson Cameli postou uma nota de pesar em uma rede social. Na postagem, Cameli lamentou a morte do profissional e desejou força para os familiares e amigos. “Que Deus abençoe e conforte toda a sua família e amigos enlutados por essa perda irreparável”, destacou na nota. Médico foi internado pela filha Dr. Zezé foi entubado na UTI do Hospital do Juruá na segunda-feira (28). Quem providenciou e cuidou dos trâmites foi a filha dele e também médica, Nívea Lima. A reportagem Nívea contou que o pai tinha outras complicações de saúde devido ao AVC que sofreu ano passado. “Provavelmente sofreu um quadro de AVC isquêmico e já tinha outras complicações hepáticas. No atestado está como AVC mesmo. Ontem [segunda-feira,28] fiz a internação dele, também sou médica, no entanto, não resistiu”, lamentou. Ainda segundo a filha, o médico trabalhou a maior parte da vida no antigo Hospital Santa Casa, em Cruzeiro do Sul. Após se aposentar, Dr. Zezé seguiu atendendo a população em um consultório particular. “Desde que sofreu o AVC estava afastado. Meu pai foi muito importante para saúde, dedicou muito tempo. Foi um dos pioneiros aqui nos hospitais”, relembrou. O corpo do médico está sendo velado no Salão Cultural Cordélia Lima, que é uma área aberta e garante o distanciamento entre as pessoas por conta da pandemia. Ele deve ser enterrado na manhã de quarta (30). “A população pede para ver, gostavam muito dele. Ele gostava muito, sempre foi um médico de saúde da comunidade e respeitamos essa vontade dele”, finalizou.

Comentários