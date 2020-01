Por Aline Nascimento, G1 AC — Rio Branco

A estudante do curso de pedagogia da Universidade Federal do Acre (Ufac) Stefhanie da Silva Vidal, de 28 anos, não consegue tirar o sorriso do rosto. O motivo da felicidade é porque ela conseguiu ficar em 17º lugar no concurso da Prefeitura de Rio Branco para o cargo de professor do ensino fundamental do 1º a 5º ano.