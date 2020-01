Os novos conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC), eleitos no último pleito ocorrido em novembro, foram empossados na tarde de ontem, em cerimônia bastante prestigiada pela categoria. No mesmo evento, também foi realizada eleição da nova diretoria, que vai representar os profissionais no próximo biênio.

O novo presidente do órgão, contador Wellington Chaves, tem 20 anos de serviços prestados na área contábil no Estado, irá representar umas das maiores e mais importantes categorias regulamentadas, cuja representatividade é de 1315 profissionais atuantes em todo Acre.

Wellington Chaves assume seu primeiro mandato como presidente do CRC-AC defendendo uma atuação voltada para a valorização do contador, dando visibilidade ao trabalho desses profissionais que atuam nas mais variadas áreas, com ênfase na importância da atividade para o desenvolvimento regional como um todo, já que a partir de uma boa assessoria contábil é possível o fortalecimento das mais variadas atividades produtivas.

O presidente do CRCAC avalia que, se o profissional em contabilidade atua em todas as áreas estratégicas da atividade produtiva, tanto no privado como no público, é imprescindível o investimento em educação continuada, indo de encontro as mudanças e inovações constantemente demandadas pelo “mundo em tempo real” ao qual pertencemos.

“Esse investimento está no nosso foco de atuação, pois uma categoria que atua em áreas tão abrangentes, precisa estar continuamente investindo em novos conhecimentos”, acrescentou Wellington Chaves, garantindo que o Conselho está à serviço da categoria, valorizando e dando voz as suas causas.

Contador

Lida com área financeira, econômica e patrimonial, responsável por elaboração das demonstrações contábeis e estudo dos elementos que compõem o patrimônio monetário das empresas, bem como recomendações de medidas a serem adotadas para solucionar problemas financeiros. Portanto, devem estar sempre atualizados sobre as leis que regem pessoas jurídicas, datas e prazos para obrigações fiscais.

Conselho

O Conselho Regional de Contabilidade busca orientar os profissionais sobre o exercício do seu ofício, zelando pela ética da profissão em todas as suas áreas de atuação, bem como regula e fiscaliza os limites de atuação. Também coordena o registro e educação continuada, como ponto de partida para normatizar as diretrizes da profissão.

CRC-Acre

Presidente: Wellington Divino Chaves de Souza

Vice-presidente adm: Edberto Gomes de Sousa

Vice-presidente de controle interno: Adriana Vasconcelos da Silva

Vice-presidente de fiscalização: Francisco Brito do Nascimento

Vice-presidente de registro: Katiucya Julião de Moura Manfredini

Câmara de desenvolvimento profissional: Luciana Rocha de Oliveira

