Um criminoso do Mato Grosso do Sul foi identificado e preso nesta quarta-feira (27) em Rio Branco, depois de se passar por um servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), pra vender sobra de ferragem. É o famoso “golpe do ferro”, muito conhecido em outros estados.

Ele se apresentava como Antônio, com roupas e chachá do Dnit.

De acordo com informações, ele combinava com as vítimas um encontro no Centro da cidade, onde outro comparsa do esquema oferecia uma requisição falsa, de retirada do material. Em seguida, solicitava o valor combinado e passava a referida nota.

Em uma das situações, o empresario que estava negociando 89 toneladas de ferros e chapas desconfiou da ação e acionou a polícia. Um dos estelionatários foi preso com documentos do DNIT falsificados. O autor confessou o crime e contou como é feito o esquema do golpe que participam em torno de 5 pessoas, que se passam por servidores públicos. Um deles ja foi identificado, e se apresentava como diretor financeiro do órgão.

