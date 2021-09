Estado Islâmico mata ao menos 12 policiais no Iraque

Um ataque noturno do Estado Islâmico deixou ao menos 12 policiais iraquianos mortos e outros feridos próximo da cidade de Kirkub, no Iraque. As informações são do The Wall Street Journal.

A ação acontece em um momento em que há preocupação de que o grupo esteja aumentando seus ataques no Iraque e na Síria.

De acordo com o jornal norte-americano, policiais afirmaram que um grupo atacou em picapes o posto de controle de Rashad na madrugada deste domingo (5.set.2021) e colocaram explosivos improvisados na estrada que leva ao posto para dificultar o apoio de outras forças de segurança.

Um oficial disse que o tiroteio durou várias horas até que o grupo recuasse a medida que o reforço policial chegava na área. Três policiais morreram vítimas dos explosivos improvisados.

Em outro ataque na manhã deste domingo (5.set.2021) na província de Nínive, militares do Estado Islâmico mataram 3 soldados em um posto de controle do exército, segundo a polícia. Na região da província de Diyalla, ao norte de Bagdá, o grupo atacou a patrulha policial, deixando feridos.

O governador de Kirkuk, Rakan al-Jabouri, convocou uma reunião de emergência com o conselho de segurança nacional do Iraque para melhorar e coordenar a resposta militar à ameaça do Estado Islâmico na área.

Segundo o The Wall Street, embora os ataques na região de Kiskuk sejam comuns, esse foi o maior e mais sangrento realizado em 2021.

Na semana passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, visitou a região autônoma do Curdistão iraquiano e expressou preocupação com o ressurgimento do Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

Em julho o grupo assumiu um ataque que matou 30 pessoas em um mercado de Sadr City, áres predominantemente xiita de Bagdá.

Atualmente, cerca de 3.500 soldados de coalizão atuam no Iraque. Desses, 2.500 são dos Estados Unidos. Os norte-americanos tem reduzido presença militar no país à medida que milícias apoiadas pelo Irã intensificam os ataques a suas bases aéreas e outras instalações. A partir de 2022, o papel dos EUA será apenas de treinar e aconselhar soldados iraquianos.