Estado irá receber R$ 8 milhões para investimentos no setor produtivo

Mais uma liberação de recurso está sendo destinada para compra de maquinários e implementos agrícolas para o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa). Desta vez, o deputado federal Flaviano Melo destinou R$ 8 milhões em emendas para investimentos no setor produtivo.

“Esses recursos, conquistados pelo nosso mandato, servirão para incentivar o setor produtivo por meio da aquisição de novas máquinas e veículos que irão acelerar a produção e facilitar o escoamento. Sempre tive o setor agrícola como uma das prioridades dos meus mandatos, desde o tempo em que fui governador. Se Deus quiser, continuarei ajudando a quem realmente precisa”, disse o parlamentar.

A aquisição das máquinas agrícolas irá beneficiar vários produtores rurais em todo o Acre, auxiliando na recuperação de ramais e escoamento da produção das milhares de agricultores que vivem exclusivamente daquilo que plantam e colhem. O titular da Sepa, Nenê Junqueira, agradece os esforços do deputado, e fala sobre a importância deste investimento.

“Quero inicialmente agradecer ao deputado Flaviano Melo pelo recurso que está sendo destinado ao setor produtivo. Quem me conhece sabe que sou um defensor do homem do campo, entendo que a agricultura e a pecuária são mola-mestra da nossa nação. Sei das dificuldades que os produtores enfrentam, atento a isso, busquei apoio para compra de equipamentos e implementos agrícolas que visam atender a necessidade de quem produz” ressaltou.