Estado elabora nota técnica propondo aos municípios antecipação da 2ª dose da Pfizer

Com a iminência da variante Delta, que está se tornando predominante no mundo, o Estado elaborou uma nota técnica aos municípios para que a segunda dose da vacina contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica Pfizer, seja administrada de 21 a 90 dias após a primeira dose.

De acordo com a nota técnica produzida pela equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, fica definido que, a partir da pauta nº 31, está permitido aos municípios, se houver estoque disponível, a antecipação da segunda dose para as pessoas que tenham interesse e que tenham sido vacinadas nos meses de referência maio e junho de 2021.

Ainda de acordo com a nota técnica, “a recomendação é restrita à vacina do laboratório Pfizer, pelo Estado ter recebido um estoque superior ao esperado, sendo possível atender a essa demanda. A expectativa é de antecipação da vacinação de 12.000 pessoas, em média, em todo o estado”.

Confira a nota técnica da íntegra:

NOTA TÉCNICA – 008.2021