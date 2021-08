Epitaciolândia avança na vacinação contra a Covid-19 e lidera no ranking de maior percentual de doses aplicadas

O município de Epitaciolândia avança na vacinação ant-covid-19 e assume o primeiro lugar no ranking no percentual de doses aplicadas.

As campanhas desenvolvidas pela prefeitura através de Secretaria Municipal de saúde no Setor de imunização, tem obtido bons resultados, hoje o município assumiu a liderança com percentual de 90,91 % de doses aplicadas.

O Município de Epitaciolândia recebeu até agora do Ministério da Saúde via Governo do Estado do Acre, 7.271 doses das quais 6.610 já foram aplicadas, chegando ao percentual acima citado.

Segundo informou a Coordenadora do Setor de Imunização da Prefeitura a Enfermeira Jessica Morais, a campanha de vacinação chegou a essa marca graças ao emprenho de todos os profissionais de Saúde.

“Para alcançar essa marca temos que contar com a poio de muita gente, o Prefeito Sérgio Lopes não tem medido esforços para que possamos levar a vacina até as pessoas, contamos também com o apoio do Secretário de saúde Sergio Mesquita, mesmo tendo assumido a poucos dias a pasta, já está mostrando um excelente serviço, já estamos nos preparando para começar a vacinar os adolescente a partir dos 12 anos de idade, assim que sair a liberação do PNI, vamos realizar campanhas e ações para imunizar o maior número de pessoas nessa faixa de idade possível” Destacou a Coordenadora.

O Prefeito Sérgio Lopes, disse estar muito feliz com essa marca.

“Estamos muito felizes por assumir a liderança no ranking de vacinação, isso significa dizer que, são vidas sendo salvas, quero aqui parabenizar a todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que não tem medido esforços para levar o imunizante até as pessoas, eles enfrentam lama, poeira, atravessam rios e vão até os lugares mais distantes para que todos sejam imunizados, quero ainda parabenizar a população que está atendendo o nosso chamado e estão se vacinando, logo, logo estaremos livre do coronavirus de vez. Disse Lopes..”