Inaugurado em 22 de março de 1967, o Hospital Epaminondas Jácome faz parte da história do munícipio de Xapuri. A unidade, referência para os moradores da localidade que necessitam de atendimento hospitalar, representa também o acolhimento e a prestação de serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) promovido por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

E pensando no bem-estar da população local, o governo do Estado, com a atuação da Sesacre, elaborou um projeto que irá garantir não somente a reforma como também a ampliação do hospital e a implantação de um laboratório.

“Esse é um dos projetos do governador Gladson Cameli, e estamos empenhados em promover de forma efetiva a melhoria da saúde como um todo, não apenas na parte estrutural, como também de assistência e acolhimento à população acreana”, ressalta o secretário Alysson Bestene.

O gerente-geral do Hospital Epaminondas Jácome, Josimar Silva, explica que “o projeto representa uma conquista de muitos anos, haja vista que nossa unidade é antiga e tem necessidade de uma reforma nesse momento para que a gente possa levar à comunidade um atendimento de qualidade”, enfatiza.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, esteve presente com sua equipe na unidade nesta quinta-feira, 15, para verificar os últimos detalhes antes da entrega do laboratório de análises clínicas que está sendo montando no hospital.

Implantação do laboratório

“A previsão é de entregar o laboratório no próximo mês, junto com o governador Gladson. Fazer parte desse momento me deixa extremamente feliz, pois poder contribuir com a história de melhoria desse hospital é algo significativo no trabalho como gestor”, relata o secretário.

“Estamos em um grande momento em virtude da abertura do nosso laboratório. Já se passaram mais de 20 anos e nunca conseguimos ter um funcionando dentro do hospital. Isso é um ganho, além de ser necessário, ajuda a parte clínica de enfermagem no diagnóstico das enfermidades dos nossos pacientes dentro da própria unidade”, comemora Josimar Silva.

Equipamentos

Outro ponto de suma importância para a assistência à saúde, que beneficia tanto os profissionais como os usuários do SUS, foi a entrega dos equipamentos, realizada pela Sesacre.

Para o Hospital Epaminondas Jácome foi destinado R$ 1,5 milhão. São 18 camas fawler, 15 escadas de 2 degraus, 15 mesas de cabeceira, 15 suportes de soro, 10 esfigmomanômetros, 10 estetoscópios, 1 otoscópio, 1 oxímetro, 5 suportes de hamper , 3 aspiradores, 1 aparelho de raio x, 1 autoclave 100 litros, 5 bancos mocho, 1 agitador de kline, 1 banho maria, 1 macrocentrifuga, 1 centrífuga, 1 contador de células, 1 microscópio, 1 cadeira para coleta de sangue, 1 homogeneizador de bolsa de sangue, 1 refrigerador, 3 bombas de infusão e 2 monitores multiparâmetro.

“Desde já agradeço ao governador, ao secretário Alysson Bestene e ao deputado Antônio Pedro, por ter esse olhar diferenciado pela unidade de Xapuri, pois recebemos mais de R$ 1 milhão de reais em equipamentos”, pontua o gerente-geral.

