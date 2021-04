As inscrições já estão abertas e estendem-se até o próximo domingo, 18, exclusivamente via e-mail. O endereço eletrônico é [email protected] .

Secom

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr), tornou pública a abertura de dois editais de processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível superior para os cargos de professor-autor e professor-mediador, revisor de textos e apoio pedagógico e técnico (equipe multidisciplinar). Ao todo, são 32 vagas ofertadas, incluindo cadastro de reserva.

O edital está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 13. As inscrições já estão abertas e estendem-se até o próximo domingo, 18, exclusivamente via e-mail. O endereço eletrônico é [email protected].

Os interessados em participar do processo de seleção devem escolher um único curso ao preencher o formulário disponível no edital. Além disso, devem cumprir alguns pré-requisitos, entre eles, possuir formação em nível superior, experiência profissional na área do curso pretendido, bem como experiência com educação a distância.

Entre as vagas ofertadas, estão aquelas destinadas a qualquer área de formação e as que exigem formação específica em Administração, Contabilidade, Economia, Recursos Humanos, Farmácia, Bioquímica, Biomedicina, Enfermagem, Gestão Hospitalar, Marketing, Gestão Pública e Letras Vernáculas.

O certame

O processo seletivo para o cargo de professor-autor (veja o edital) será realizado em fase única, por meio de análise curricular e documental, de caráter classificatório e eliminatório. Já o certame para os cargos de professor-mediador, revisor de textos e apoio pedagógico e técnico (veja o edital) contará com duas fases; além de análise curricular e documental, os candidatos serão submetidos a uma entrevista; ambas as fases de caráter classificatório e eliminatório.

Os candidatos selecionados atuarão em cursos de formação inicial e continuada (FICs), na modalidade de educação a distância, sem prejuízo à realização de atividades realizadas na sede do Ieptec, em Rio Branco.

A previsão é que um novo edital seja publicado ainda nesta semana para oferta de 367 vagas em cursos profissionalizantes. “Estamos trabalhando para que, mesmo nestes tempos difíceis de pandemia que estamos vivendo, a gente consiga alcançar todo o Acre com oportunidades de emprego, aprendizado e qualificação profissional”, relata o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

A oferta das vagas e a realização dos processos seletivos são fruto de uma parceria do governo do Estado, por intermédio do Ieptec/Dom Moacyr, com o Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Pronatec/Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC).

Comentários