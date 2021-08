Epitaciolândia recebe patrulha mecanizada do governo do Estado para melhoria de ramais

A prefeitura de Epitaciolândia recebeu nesta quarta dia 18/08, uma patrulha mecanizada do Governo do Estado para ser utilizada na melhoria de ramais em Epitaciolândia.

A entrega dos maquinários faz parte do programa de melhorias de ramais do Governo do Estado. Com investimento de R$ 47,7 milhões, a aquisição foi realizada pelo governo do Acre e Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Parte dos recursos são oriundos de uma emenda de bancada dos parlamentares federais acreanos que fizeram parte da legislatura passada, entre eles, o então senador Gladson Cameli.

O município de Epitaciolândia recebeu 01 motoniveladora, 01 pá carregadeira e um caminhão caçamba, a prefeitura já havia recebido mais duas maquinas somando agora uma patrulha com 05 equipamentos para abertura e melhorias de ramais em Epitaciolândia.

Ao lado dos vereadores Nego, Preta, Seliene, Marco Ribeiro, Pantico da Água, e também dos secretários de Obras, Agricultura e o representante do Deracre Zezinho Araújo, o prefeito Sérgio Lopes falou da importância dessa parceria com o Governo do estado para o desenvolvimento de Epitaciolândia.

“Primeiramente em nome de todos os munícipes de Epitaciolândia, queremos agradecer ao Governado Gladson Cameli, por sempre nos atender, esses maquinários vão ser de grande serventia, pois vai levar o desenvolvimento com a melhorias de nossos ramais aos nossos produtores rurais.” Destacou Lopes.

Veja a o que disseram na matéria em vídeo: