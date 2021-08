Prefeitura inicia serviços de recuperação de ramais nas comunidades do Pindaquara e Riozinho em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Obras, iniciou nesta semana os serviços de recuperação de ramais que dão acesso as comunidades do Riozinho e Pindaquara, com a conclusão será feito a interligação com as associações do Porongaba e são Sebastião.

O prefeito Sérgio Lopes foi ver de perto o andamento dos serviços. “Estamos acompanhando os serviços de recuperação dos ramais nas comunidades do Riozinho e Pindaquara, com a conclusão completará a interligação as demais comunidade aqui dentro do Seringal Porongaba, além de garantir o acesso aos moradores, traz também os serviços de instalação do programa Luz para todos, estamos com várias frentes de serviços para aproveitar ao máximo o verão. Destacou Lopes.

Recentemente a prefeitura concluiu a primeira etapa de limpeza e reabertura da estrada da Fontinele, e está iniciando os serviços de recuperação nos ramais do Santana, Nari e adjacências.